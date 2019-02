Sonko : « si je suis élu, son Plan Sénégal Endettement, je le mets à la poubelle »

A Bignona, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a fait une confidence, en déclarant qu’une fois au pouvoir, le "Plan Sénégal Endettement" du président sortant, Macky Sall, à la poubelle.



« Macky Sall a demandé en Casamance ce que les opposants devront faire une fois au pouvoir, avec l’argent qu’il a levé à Paris. Si je suis élu, son "Plan Sénégal Endettemen"t, je le mets à la poubelle. S’il et confiant et sûr de lui, il n’a qu’à débattre avec moi. Tous les Sénégalais sauront que Macky n’a pas le niveau de diriger. Il veut diriger par la dette ? Le Sénégal est à 60% de taux d’endettement. Nous ne voulons pas cela », a soutenu Ousmane Sonko.











L’Observateur

