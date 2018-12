Sopi Sénégal 2019 et ALAL de Samuel Sarr ont déposé leur candidature au Conseil constitutionnel

Le mouvement Sopi Sénégal 2019 et l'Alliance pour l'Alternance (ALAL) dirigé par le Président Samuel SARR a procédé au dépôt de sa candidature ce mercredi 26 Décembre 2018 au conseil constitutionnel dans le cadre de l’élection Présidentielle du 24 février 2019.



A cet effet quatre-vingt-dix-sept milles six-cent-cinquante-deux signatures (97652) ont été récolté par le libéralisme social sénégalais, ses mouvements de soutien et ses partis alliés.



Par ailleurs 58 mille signatures ont été déposées ce jour conformément à la demande du conseil constitutionnel.

Nb: La date d’aujourd’hui à été choisie sciemment par souhait de rendre des fiches identiques aux exigences du conseil.





