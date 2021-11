Sortie choquante du promoteur: Politiques et Société Civile très indignés après les propos de Gaston Mbengue

" Je condamne fermement les propos, d’une violence inouïe, qui doivent être sanctionnés. Ce qui fait une nation c’est son unité et sa volonté de vivre en commun. L’existence des voisins est la seule défense des nations contre une perpétuelle guerre civile. Ces propos de Paul Valéry nous appellent à plus de responsabilité et de respect des principes et valeurs de la République ", a réagi Khalifa Sall, ancien maire de Dakar.



Ousmane Sonko, lui, en a appelé au président de la République : " Nous exigeons du Président Macky Sall qu’il condamne dans les 24h, sans réserve et publiquement, les propos scandaleux, l’appel au meurtre lancé aujourd’hui par un de ses souteneurs contre monsieur Barthélémy Dias ".



" Les propos de Gaston Mbengue sont abjects. Le Sénégal est une République laïque et démocratique, qui porte la promesse de l’amitié interconfessionnelle et l’effacement des barrières ethniques. Un peuple, un but, une foi. Il ne faut jamais cesser de le rappeler face aux pyromanes ", a renchéri Thierno Alassane Salll.



Du côté de la société civile, également, ces propos de Mbengue ne passent pas. " Nous condamnons fermement les propos racistes et xénophobes tenus par le sieur Gaston Mbengue contre Barthélémy Dias, candidat à la mairie de Dakar. Ces propos ne doivent pas être banalisés. Ils constituent un danger pour l’unité et la cohésion nationale " a tweeté Seydina Gassama, Représentant d’Amnesty International au Sénégal.



" Les propos de G. Mbengue sont regrettables pas parce que ces insanités sortent de la bouche de cet énergumène coutumier des faits, mais pour leur violence stigmatisante à l’endroit de compatriotes à part entière.



Par solidarité à ceux qui sont offensés, nous condamnons fermement ", a souligné de son côté Elimane H. Kane.



La polémique est née après une sortie controversée de Gaston Mbengue sur le patronyme Dias, du nom du candidat Yéwwi Askan Wi à la Mairie de Dakar : « On va dire que je suis raciste. Mais dans ce pays, il y a des centaines de milliers de Mbenguènes, des centaines de milliers de Ndiayènes, des centaines de milliers de Diobène, des centaines de milliers de Sarrènes, Des centaines de milliers de Fallènes, des centaines de milliers Nianguènes… mais des Dias, il y en a moins d’une centaine. Si on les brûlait tous, cela ne diminuerait rien à la marche du pays ».













