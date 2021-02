Sortie de Abdoulaye Ndoye: Le ministère de l’Education nationale réplique

Le mouvement de grève initié par le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) semble secouer le système éducatif. Après la sortie de son secrétaire général Abdoulaye Ndoye déplorant la posture du gouvernement, le ministère de l’Education nationale a tenté d’apporter des éclairages sur certaines questions, relate "L'As".



Pour Marie Faye Siby, on ne doit même pas parler de rupture du dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement du Sénégal, surtout, estime-t-elle, que ces partenaires sont consultés sur beaucoup de questions. A en croire la conseillère technique au ministre de l’Education nationale, l’engagement du ministre de l’Education n’est point un débat.



Elle affirme que Mamadou Talla a porté ces questions depuis sa prise de fonction et qu’il rencontre régulièrement les partenaires sociaux sur les questions liées à la mise en œuvre des accords. Sur le non-respect des engagements qu’avance le Cusems, elle semble ne pas avoir le même avis que M. Abdoulaye Ndoye. Mme Siby reconnaît que certaines questions sont mises en œuvre, même si elles ne sont pas totalement achevées. Elle soutient tout de même que pour d’autres questions, l’Etat a respecté entièrement ses engagements.

