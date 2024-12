Sortie de Cheikh Oumar Diagne : Les petits-fils des tirailleurs sénégalais annoncent une plainte

Cheikh Oumar Diagne crée encore la polémique. Le directeur des Moyens généraux de la Présidence,, a multiplié par zéro les tirailleurs sénégalais. Il a taxé ces derniers de « traîtres ». Une sortie qui a soulevé l’ire des petits-fils des tirailleurs. Ils annoncent même une plainte contre M. Diagne, rapporte "PressAfrik".



« On est très profondément indignés par les propos du ministre Cheikh Oumar Diagne. Ses propos sont indignes d’un ministre, qui vient de traiter de "traîtres" l’ensemble des tirailleurs sénégalais. Il a insulté la mémoire des tirailleurs sénégalais, il a insulté l’Afrique, l’armée sénégalaise. Pour un ministre de la République et tout ce qu’il représente, je pense qu’il n’a plus sa place aux côtés du Président Bassirou Diomaye Faye », a pesté Thierno Birame Gueye, président de la Fédération africaine des tirailleurs sénégalais.



M. Guèye de rappeler qu’il y a quelques jours, le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, ont honoré les tirailleurs sénégalais. Et « aujourd’hui, un ministre de la République, qui se nomme Cheikh Oumar Diagne, ose traiter de traîtres, les braves tirailleurs sénégalais. Je suite désolé, indigné avec un cœur meurtri », a déploré M. Guèye. Qui a annoncé une plainte contre le ministre.