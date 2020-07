Sortie de Cissé Lô : La plateforme And Deggo dénonce des propos irrespectueux dans lesquels la Première Dame est citée et rappelle à la raison Suite à la sortie malheureuse et outrageante de Moustapha Cissé Lô, la plateforme And Deggo s’est réunie pour dénoncer des propos irrespectueux dans lesquels la Première Dame est citée. Dans cette intervention recueillie par Leral Tv, Mme Faye aaussi tenu à rappeler à la raison, les auteurs de certaines dérives constatées…

Monique Faye de la Plateforme And Deggo est revenue sur leur mission de protection et de renforcements des enfants et femmes. Mais le pourquoi de cette intervention réside dans une autre de leur mission : s’ériger contre tout ce qui peut être source de violence physique ou verbale contre la Femme.



C’est pourquoi elle et ses camarades dénoncent ces propos dirigés la Première Dame. Mme Faye en a profité pour appeler les Sénégalais à la raison, et à revoir leurs comportements et agissements.



La Femme étant source de vie et au cœur de la société et du développement, elles en appellent à la responsabilité des auteurs, quel que soit le motif soutenant ces sorties.



Pour rappel la plateforme And Deggo a été portée sur les fonds baptismaux le 4 juin 2006 et s’active depuis lors et sans relâche dans sa mission de promotion et de défense.



