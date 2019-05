Sortie de Me Mbaye Guèye : Le camp de Sidiki Kaba dénonce une "cabale politico-médiatique"

« Une cabale politico-médiatique est menée depuis quelques temps contre Kaba (Sidiki Kaba, ndlr) ci-devant ministre de la justice», dénonce Soro Diop, conseiller en communication du ministre Sidiki Kaba, à travers une note transmise à Leral.



Il répondait ainsi au bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye qui a accusé vendredi dernier, l’ancien Garde des sceaux d’avoir retardé l’application du règlement 5 de l’Uemoa. Cette disposition incluse dans le code pénal exigeant la présence d’un avocat dès le début l’interpellation de son client, devait selon les dires de l’avocat, profiter à l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall.



« Tout le monde, pour asseoir la thèse de la liquidation politique, feint d'oublier les faits irréfutables de détournement de deniers que Khalifa Sall n'a jamais niés du reste. Le bâtonnier fait semblant d'oublier que le Ministre n'est pas un juge encore moins le Procureur. Il absout les juges et pour cause... Ensuite, l'affaire Khalifa Sall n'est toujours pas à son terme, car la procédure étant toujours pendante », fait savoir Soro Diop. Et d’ajouter que « l'article 5 de l'Umeoa dont il est question, a été votée à l'Assemblée nationale bien après ».



Mieux, l’ancien journaliste du journal « Le Quotidien » signale qu’ « il y a aussi amalgame entre l'affaire Khalifa Sall et celle de Thione Seck qui concerne de présumés faux billets de banque ».



«Le bâtonnier Mbaye Guèye est de Rufisque comme le désormais ex-ministre de la justice Ismaïla Madior Fall, pour qui il tisse des lauriers. Ceci explique donc cela. Enfin, est où l'éthique et la déontologie pour un bâtonnier qui menace de déballer alors qu'il s'est longuement tu sur l'emballage ? On ne garde pas le silence devant une injustice aussi longtemps, si on est guidé par le sens de l'éthique et de la déontologie », assène-t-il.

