Sortie de crise de la presse: Les propositions de Adji Mergane Kanouté

Adji Mergane Kanouté se dit préoccupée par la situation difficile des entreprises de presse. Dans une note, la députée de Benno bokk yaakaar invite l’Etat et les patrons de presse à «trouver des passerelles» vers des «solutions salutaires». Pour ce faire, souligne-t-elle, «il faudra des mesures fortes et urgentes pour rassurer les entreprises de presse et non des pressions. Parce que quand une entreprise n’arrive plus à payer des salaires, on ne peut trouver des ressources pour payer des impôts. Donc, les nouvelles autorités doivent accompagner les médias dans ce sens», a-telle plaidé, raconte Bes Bi.



Ensuite, Mme Kanouté est convaincu que «le salut de la presse se trouve dans sa remise en cause, sa réinvention, sa gestion en s’adaptant aux nouvelles technologies». Elle estime d’ailleurs que «la politique digitale de l’État devrait pouvoir aussi aider la presse dans ce sens». Avant de conclure : «C’est cela sauver la presse et sauver la démocratie.»