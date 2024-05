Sortie de l’Intersyndicale des travailleurs du COUD : La Direction de l’Université apporte ses précisions

Dans le cadre de ses rencontres de prise de contact, il a programmé, dans la matinée des rencontres avec les amicales des étudiants (les délégués des six facultés et des écoles et instituts).



Le communiqué de cette Direction du COUD souligne que tous les Repreneurs des restaurants universitaires ont été aussi reçus. Ces rencontres, qui se sont déroulées sans pause jusqu’à 17h 30 mn, se sont également très bien passées. Patient, le Directeur a été à l’écoute des partenaires. Mais les membres de l’Intersyndicale du COUD n’ont pas voulu attendre leur tour et ont quitté sans avertir.



« C’est avec regret que la direction a constaté leur départ. La direction rappelle qu’elle compte sur tous les partenaires sociaux pour la pacification des campus », conclut la note.