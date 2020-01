Sortie de promotion à la FASEG : Le discours instructif de Me Madické Niang

Parrain de la 12e promotion sortante de finance 2017/2018 de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Me Madické Niang a « touché » toute UCAD. Le récent candidat à la Présidentielle a prononcé un discours revalorisant et plein d’espoir à l’endroit de étudiants. In extenso, son allocution dans l’entre du savoir de Dakar.



Chers récipiendaires,



Quelle belle coïncidence ! Au moment où vous recevez ces parchemins sanctionnant l’obtention de vos titres de maître en finance, marquant sans doute par là même, un nouveau départ dans vos vies, est survenu il y’a juste cinq jours, une nouvelle année qui s’appelle 2020. A l’orée de cette année, je voudrais solennellement à l’entame de mon propos vous souhaiter, ainsi qu’à toute l’assistance, une bonne et heureuse année 2020. J’implore le Tout Puissant, pour qu’elle porte la marque d’une réussite globale dans toutes vos entreprises à travers une orientation professionnelle en adéquation avec votre espoir, Santé, paix prospérité et réussite.





L’immense honneur et cette joie incommensurable qui m’habitent en ce moment même où je m’adresse à vous, sont indescriptibles. Cet honneur, est d’autant plus estimable, que c’est une valeureuse jeunesse, faite de courage et d’abnégation, qui a décidé de porter son choix sur notre modeste personne pour être le symbole du couronnement de cinq années de dur labeur universitaire : cinq années de patience et d’obstination. Les mots ne suffisent pas pour exprimer toute la profondeur de ma gratitude et l’étendue de ma reconnaissance vis-à-vis de cet acte : ô combien gratifiant à mes yeux. Sachez que je mesure à sa juste valeur sa signification et sa portée. Soyez en chaleureusement remerciés.



Mesdames et messieurs,



Chers récipiendaires,



Il y a quelques décennies, nous étions nous-aussi étudiant dans cette université. Chaque fois, que mes pieds foulent ce haut lieu de savoir et de science, je replonge dans des souvenirs saillants, des images marquantes, et des épisodes cruciaux de ma vie que je n’oublierai certainement jamais. A quelques mètres d’Ici, à la faculté des sciences juridiques et politiques plus communément appelée faculté de droit, j’ai vécu, j’ai étudié, je me suis forgé et ai été confronté aux dures réalités de la vie, hélas.



Jeunes apprentis juristes, nous avions fondé, avec quelques camarades, l’amicale de la faculté de droit, pour porter haut la voix des étudiants et essayer d’améliorer leurs conditions de vie.



Ce fut très difficile, car l’environnement fut hostile et se syndiquer à cette période était sans doute dangereux, parce que, vous deveniez automatiquement une cible pour l’administration d’alors. Cependant, cela ne nous a pas découragé, car nous avons toujours cru en la justice, en l’équité mais surtout aux valeurs qui fondent la vie sociale et humaine. C’est ainsi, qu’après avoir tenu mes camarades et moi-même, la plus longue grève de l’histoire de l’université pour améliorer nos conditions de vie, nous fûmes exclus définitivement de l’université en 1977.



Que ces moments, furent durs! Je m’en rappelle comme si, c’était hier. Au moment où je vous les raconte, j’en ai encore des frissons.



Toutefois, malgré l’inquiétude que j’avais suscitée auprès de mes parents, liée à l’espoir qu’ils ont toujours placé en moi, je n’ai jamais douté de la légitimité de mon combat. Je n’ai pas, une seule fois, pensé que l’issue finale de cette aventure humaine sera, pour moi, autre chose qu’une réussite. En effet, je pouvais compter sur les prières de mon Guide religieux et sur celles de mon père et de ma mère.



Il ne me restait alors que de prendre mes responsabilités, d’assumer mon combat. Pouvais-je me permettre d’abandonner ? Bien sûr que non ! Car je n’avais aucune autre issue. Je devais réussir ou réussir. Je me suis donc exilé en Côte d’Ivoire.



Sans argent, avec juste une valisette à la main, j’avais décidé de continuer mes études à Abidjan en promettant à mes parents de parvenir à mes fins sans leur en faire supporter les frais financiers.



Par la grâce de Dieu, j’ai tenu bon, j’ai persévéré, je me suis battu et m’en suis sorti. En partant, à Abidjan, je n’étais qu’un ancien étudiant exclu pour refus de l’injustice mais en rentrant au Sénégal avec mon parchemin en poche et en réussissant au concours du barreau j’accédais au grade de Maître.



Chers récipiendaires



Seul le travail et l’endurance affranchissent et donnent un résultat, quel que soit le chemin que vous voulez prendre sans ceux-ci, vous risquerez d’abandonner. Il faudra lutter, lutter et lutter car, dans la vie, rien n’est offert, tout est combat.



Ecoutez bien Jean Jaurès qui nous disait que « L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir »



Oui la victoire et la réussite demandent beaucoup de sueur, beaucoup de nuits de veille, beaucoup d’énergie. Soyez prêts, à en donner chaque fois que ce sera nécessaire. Porter le chapeau de la réussite, passe inexorablement par se ceindre les reins avec le harnais du travail et de l’effort. Il n’existe aucun raccourci, aucun détour pour avoir sa place au soleil autre que le travail, encore le travail, toujours le travail comme disait mon Grand frère et mentor le président Wade.



Chers récipiendaires, après la remise de vos parchemins, le plus dur est à venir. N’attendez pas que les opportunités se créent pour vous, mais créez-vous des opportunités. Ne mettez rien entre les mains de la chance, mais fabriquez votre chance de vos propres mains. Car, à diplôme égal, à compétence égale, c’est le plus entreprenant qui s’en sortira le mieux.



Vous venez d’être diplômés dans un domaine pointu où la compétition est rude et acharnée : la finance. C’est elle qui tire aujourd’hui les ficèles de l’économie mondiale, dans un contexte de circulation planétaire des capitaux. Monde en constante mutation, le monde de la finance est celui où il ne suffit plus d’être bon pour prospérer mais il faut être parmi les meilleurs. La globalisation, et avec elle la propagation quasi-totale du capitalisme dans le monde entier, fait que, quelle que soit la formule d’administration ou la stratégie d’entreprise, vous les financiers serez toujours sollicités.



C’est bien, en cela, que vous devez mesurer toute l’importance de vos futurs rôles dans la société et dans le monde. Car, tout passe par la finance qui est le centre névralgique du fonctionnement de nos Etats, de notre société et même de nos familles. C’est pourquoi, il faudra user du mieux que vous le pourrez, de vos compétences. Améliorez-vous, perfectionnez-vous, étudiez davantage, mais surtout ne laissez passer aucune opportunité sans l’explorer.



C’est d’ailleurs, tout le sens de votre thème de sortie de promotion, qui porte sur les opportunités de la finance islamique laquelle se démarque sur plusieurs points de la finance traditionnelle dite classique, par l’obligation de respecter la réglementation islamique : la charria.



Aujourd’hui, les actifs de la finance islamique dans le monde sont estimés à plus de 2000 milliards de dollars. C’est une énorme niche économique que des pays comme le Sénégal doivent explorer. Elle peut permettre surtout aux pays africains de sortir de la finance spéculative qui comporte un risque systémique élevé. En effet la finance islamique est la finance du réel, la finance éthique basée sur des transactions effectives et reposant sur des principes moraux qui garantissent sa résilience.



Rien que pour le Sénégal, on estime les opportunités financières islamiques à plus de 500 milliards de francs CFA. Alors, chers récipiendaires, votre rôle sera de réfléchir sur les moyens pour pouvoir capter une bonne partie de ces ressources en vous lançant dans l’entreprenariat avec des initiatives porteuses de développement.



Chers récipiendaires, je terminerai mon discours par ceci ;



Quel que soit l’environnement, essayez toujours encore et encore. Quel que soit le nombre de fois que vous postulerez dans une entreprise et que l’on ne vous rappellera pas, essayez encore et encore, votre tour viendra. N’oubliez jamais, que de grandes choses ne se réalisent pas qu’avec de grands moyens, mais parfois elles se font avec peu de choses et beaucoup de cœur. Vous allez devoir essayer de percer et de vous introduire dans un monde professionnel souvent difficile à intégrer, mais tenez bons, et persévérez. Soyez des entrepreneurs et essayez de créer vos propres emplois. C’est la tendance, qui peut faire basculer les choses. Rester les mains croisées ne vous fera que perdre du temps, ne perdez pas de temps, le temps est très précieux. Aimez votre pays le Sénégal et battez-vous pour lui, dans votre domaine, ce n’est qu’uniquement comme cela que vous pouvez participer à son développement.



N’oubliez surtout pas ce que disait Sören Kirkegaard : « ce n’est pas le chemin qui est difficile, mais c’est le difficile qui est le chemin. »



Chers récipiendaires, bonne chance pour la suite. Mes prières vous accompagnent !



Mesdames et messieurs, je vous remercie !





