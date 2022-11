Sortie des circoncis de Sourouacounda: Marsassoum apprécie l’appui de Driss Diallo La sortie des initiés circoncis célébrée en grande pompe a été un moment de fête et de communion à Marsassoum. À ce grand événement, ont pris part différentes communautés, unies pour perpétuer un rite ancestral que les générations entendent conserver dans le temps. Ceci malgré des menaces qui pèsent sur certains pans de la tradition.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Novembre 2022 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’ORSRE, Driss Junior Diallo, non moins responsable politique de l’APR dans le département de Sédhiou a contribué à cette grande fête traditionnelle. Leader engagé aux côtés de la jeunesse dans le développement à la base, Driss n’en est pas à son premier geste pour les communautés.



C’est pour cette raison que ce dernier appui social de sa part en date est perçu comme un geste authentique, naturel, pour lui valoir un concert de prières de la part d’un monde de toutes générations. Des prières formulées afin que Dieu fasse le meilleur pour lui et pour le Djassing.



La fête, vécue dans une ambiance bon enfant a été belle. Ces images qui ne sont que d’infimes séquences colorées de l’événement, renseignent à suffisance que Marsassoum, derrière son fils Driss, prie en concert pour un futur de prospérité.











Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook