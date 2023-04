Sortie du Président Macky Sall: Fatoumata Niang Bâ salue la hauteur du Chef de l’Etat

Selon la présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal/ Renouveau (UDES/R), « le Président de la République s’est exprimé en véritable Homme d’Etat. Il a su, comme à son habitude, s’élever au-dessus de la mêlée, en rappelant aux Sénégalais qu’il travaille d’arrache-pied dans le sens d’accomplir les missions à lui confiées par le peuple ».



Et, Fatoumata Niang Bâ d’ajouter, « aux rentiers de la tension qui rêvent de déstabiliser le pays, afin d’accéder au pouvoir par tous les moyens, le président de la République a rappelé le rôle régalien de l’Etat qui doit assurer la sécurité des populations. Au-delà des considérations politiques, il est du devoir de l’Etat de faire en sorte que les citoyens se sentent protégés des menaces de tout bord. A ce titre, je salue la hauteur du Président Macky Sall, qui s’y attèle à merveille ».



Sous un autre registre, la présidente du Conseil de Surveillance de l’Asepex a salué la grandeur et l’ouverture du Président Macky Sall, qui appelle constamment au dialogue, alors que rien de l’y oblige. Cela témoigne à croire Fatoumata Niang Bâ, d’une volonté de gestion inclusive et d’apaisement, au grand bénéfice du Sénégal.