Sortie maladroite d'un jeune usurpateur sur Abdoulaye Daouda Diallo: Ousmane Faye démonte ses propos mensongers et met en garde...

'' C'est le cas du jeune Daouda Sow Seck qui se dit chargé de communication à Djeddah Thiaroye Kao, alors que non seulement, il ne représente rien là où il évolue mais, il ne sait même pas où mettre les pieds '', réagit Ousmane Faye, leader du Mouvement Wattu Sénégal. Qui met en garde: '' Il n'est pas le seul dans ces enfantillages. Ils sont un groupe qui, au lieu d'aller trouver quoi faire dans la vie pour l'intérêt du parti, ils vont partout à ne rien faire.



Sinon que de vouloir vivre de pressions sur les honnêtes responsables de ce pays. Ils gâchent malheureusement l'image de la jeunesse du parti. Mais, ils ne s'en rendent pas compte. Je leur conseille d'aller trouver quoi faire de plus serieux, parce que le Président a mis en place pas mal de mécanismes de formations et de financement pour les jeunes de ce pays. Mais, ils préférent la facilité ''.



Pour Ousmane Faye, '' ce jeune n'a rien compris. Il n'y a pas plus grand défenseur du Président que moi-même. Et le fait de citer le nom d’Ousmane Faye comme insulteur du Président, montre clairement cette mauvaise volonté contre ma personne et un acharnement inouï de ces petits types qui, pourtant, savent qu'en matière de protection de l'image du Président et des membres du gouvernement, il n'y a pas meilleur profil que celui du leader de MWS. Et cela, depuis des années durant ''.



Mais, termine Ousmane Faye, '' on les comprend, ils vivent de chantage et de pression, mais c'est peine perdue. Je leur recommande de s'inspirer de grands modèles qui sont dans le parti et qui sont au service de la jeunesse ''.