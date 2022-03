Sortie polémique sur les préceptes de l'Islam: Pape Amadou Sarr se fait rabattre le caquet par Asfiyahi

Le Directeur de la DER, Pape Amadou Sarr, trouve qu'"en 2022, au Sénégal, on puisse encore des inepties telles que la femme ne peut pas serrer la main d'un marabout, elle ne peut être dans la même salle. Et pourtant le soir, quand quelqu'un me dit qu'elle peut bien lui serrer beaucoup plus que la main". Il trouve même "inacceptable le jugement de l'Islam sur l'héritage de la femme entre autre "discrimination. Asfiyahi n'a pas manqué de le rappeler à l'ordre, non sans compter les interventions sur les réseaux sociaux qui le discréditent. Alors que feu Sérigne Mansour Sy et Sérigne Saliou Mbacké avaient donné des leçons pleines d'enseignement.

