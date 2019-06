Sortie préélectorale du ministre de l’Intérieur: l’Ue désapprouve Aly Ngouille Ndiaye La sortie du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avant la dernière élection présidentielle, déclarant sa volonté de faire triompher son mentor, le candidat Macky Sall à l’élection présidentielle de février dernier, avait suscité l’ire de l’opposition. Elle n’a pas laissé indifférente, la mission d’observation électorale de l’Union européenne, non plus. Qui a regretté une telle sortie dans son rapport rendu public, hier.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019

La mission d’observation électorale de l’Union européenne, est revenue sur la sortie de Aly Ngouille Niaye qui a fait couler beaucoup d’encre de la part de l’opposition dans la période préélectorale.



La délégation dirigée par Elena Valenciano n’a pas manqué de le souligner dans son rapport, note Walf Quotidien. Cela est « préjudiciable à la sérénité du processus », note la mission dans son document rendu public, hier.



La nomination d’une personnalité neutre au poste de ministre de l’Intérieur, chargé d’organiser les élections, est une vieille revendication de l’opposition. Une question qui ne manquera certainement pas de revenir dans les discussions du Dialogue national.

