Sortie sur le viol sur la TFM : Songué Diouf jugé le 27 mars prochain

Le viol fait souvent l’objet d’un débat passionné au Sénégal. Le professeur de philosophie, Songué Diouf est au-devant de la scène depuis sa sortie sur le viol sur la TFM. Pour lui, c’est la femme qui pousse l’homme à la violer. A l’en croire, cette dernière, habillée d’une manière indécente, exerce une violence aussi grave que celle du violeur sur sa victime. Outrées et horrifiées par ces propos, les associations de femmes ont servi une citation directe à Khalifa Diakhaté, l’animateur de l’émission Jakarlo, Bouba Ndour et Songué Diouf.



Ainsi, ils vont comparaître à la barre du tribunal correctionnel de Dakar le 27 mars prochain pour répondre des chefs de diffamation, d’injures publiques et d’apologie du viol. Constitué par la partie civile, Me Aboubakry Barro révèle que Songué Diouf risque un à trois ans de prison ferme. L’avocat a ajouté que des hommes se sont constitués aussi partie civile, car ils pensent que la dignité de la femme a été atteinte. Il juge que l’apologie du viol est visée car Songué Diouf a dit : « J’assume pleinement et entièrement ce que j’ai dit à la télévision ».









L'As