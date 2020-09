Sortie virulente de Mamadou Lamine Diallo contre l’Apr: « un mensonge et des invectives », selon Idrissa Tall de l’APR Kaolack La sortie du leader du mouvement «Tékki», Mamadou Lamine Diallo, sapant les fondements et les vertus de l’Alliance pour la République (Apr), n’a pas été du goût des responsables de cette formation politique.

Propos rapportés par « Le Quotidien », à Kaolack, c’est le républicain Idrissa Tall, un des responsables de l’Apr dans la cité de «Mbossé, qui s’est élevé pour « fustiger l’attitude de monsieur Diallo » qui, selon lui, a versé dans le mensonge et les invectives, en faisant fi de toute orthodoxie et de la retenue qui caractérisent les hommes d’État.



De l’avis du responsable républicain, Mamadou Lamine Diallo n’a, en fait, dit que des contrevérités dans des propos, à la limite irrespectueux et provocateurs. Il estime pour sa part que le Président Macky Sall est un homme d’Etat respectueux et affable, qui met toujours en avant le sens de la responsabilité et de l’organisation.



Aussi, M. Tall s’est-il félicité de la décision des responsables de l’Apr du département de Nioro, qui ont décidé de porter plainte contre le député Mamadou Lamine Diallo, suite à sa sortie «calomnieuse».



D’ailleurs, la justice devrait s’auto-saisir selon Idrissa Tall, qui estime que les propos de Mamadou Lamine Diallo sont suffisamment graves pour faire intervenir le droit.



