Sory Kaba : « ma loyauté envers le chef de l’Etat ne souffre d’aucune ambigüité » Sa défenestration de son poste de directeur des Sénégalais de l’extérieur n’y fera rien changer. Sory Kaba qui a passé le témoin, hier mercredi à son successeur, a tenu à témoigner son engagement et sa loyauté en faveur du président Macky Sall.



« Je tiens à remercier vivement Son Excellence, le Président de la République, Monsieur Macky Sall, pour la confiance qu’il m’a toujours accordée depuis le début de notre cheminement. Je tiens à rappeler que ma loyauté envers le Chef de l’Etat ne souffre d’aucune ambiguïté ; ni hier, ni aujourd’hui et, ceci, depuis qu’il m’a proposé de venir le rejoindre à la Marie de Fatick en 2010, alors que j’étais en activité en France », écrit-il, en effet, dans un post facebook.

« Par ce canal, lui renouveler mon engagement sincère pour l’accompagner à réussir ses nobles et exaltantes missions à la tête de notre pays, pour ainsi concrétiser les grands Espoirs du peuple sénégalais vers la prospérité et l’émergence », poursuit Sory Kaba

« En outre, je tiens à remercier tous les Sénégalais qui m’ont témoigné de leur sympathie et leur solidarité tout au long de mes fonctions à la tête de la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE). Ces remerciements vont également à l’endroit de mes amis, mes sympathisants, les Sénégalais de l’Extérieur ainsi qu’aux membres de ma famille », a-t-il conclu.



