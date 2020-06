Souleymane Bachir Diagne sur les statues: « Saint-Louis est une ville plurielle et métisse… »

Professeur Souleymane Bachir Diagne a non seulement indiqué que les statues ne sont pas un tradition culturelle chez nous autres sénégalais, mais il a expliqué aussi que Saint-Louis est une ville plurielle et métissée.



Que son ADN, c’est cela et tout acte de nomination doit refléter le poème pluriel qu’est Saint-Louis, sans gommer aucune strophe. Pour ce faire, Professeur Diagne précise que donner un nom d’étranger est un bel acte d’amitié qui exprime aussi l’identité. « J’ai été heureux, dans la ville de Nantes, de traverser le pont Léopold Sédar Senghor, et plus heureux encore, de découvrir, avec surprise et émotion, que cette ville bretonne a donné à une de ses rues, le nom de Rose Dieng.



Ceux de ma génération qui, comme moi, ont connu et admiré et aimé cette personnalité hors pair de notre pays, seront certainement heureux de savoir cela (…) ».











