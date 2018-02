Souleymane Diawara nargue Neymar JR

Retraité des terrains depuis 2015, Souleymane Diawara garde tout de même un oeil avisé sur l'actualité du ballon rond. Interrogé dans les colonnes du Parisien sur le débat autour de la protection des joueurs en Ligue 1, l'ancien défenseur de l'OM et désormais actionnaire du GC Consolat, n'a pas gardé sa langue dans la poche.

"Protégé, mais protégé de quoi ? En France, les défenseurs jouent physique, c'est comme ça. Alors papa, si en plus tu commences à le narguer, il va mettre le pied, il va être plus agressif sur toi, c'est certain. En gros, Neymar, il ne faudrait pas le toucher ? C'est bon …", a-t-il lâché.



