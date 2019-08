Souleymane Ndéné Ndiaye aux frondeurs du Pds : « ils vont perdre du temps et de l’énergie » Membre du Parti démocratique sénégalais de 1978 à 2018, Souleymane Ndéné Ndiaye connait bien le mode de fonctionnement du Pds, mais également son fondateur et Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade. Aussi, donne-t-il un conseil avisé à Oumar Sarr et compagnie qui mènent une fronde au sein du parti, qu’ils espèrent contrôler.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Août 2019 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

« Quand j’ai vu le congrès, je me suis dit qu’il ne fallait pas perdre son temps. Wade décide de tout. Il est le propriétaire du parti. C’est lui qui a créé et qui finance le parti ».

Se prononçant sur l’idée énoncée par Oumar Sarr, Me El Hadji Amadou et autres Babacar Gaye, d’une refondation du Pds, il tranche : « ils vont perdre leur temps et de l’énergie. Les textes du Pds sont ainsi faits. Wade a droit de vie et de mort sur tout le monde », rappelant les départs de Serigne Diop, Ousmane Ngom ou encore Idrissa Seck.

Toutefois, souligne-t-il, « d’un point de vue rationnel, rien ne justifie cette attitude de Wade à vouloir mettre Karim à la tête du Sénégal ».

Et de marteler, « le problème du Pds, c’est Karim Wade. Depuis que Wade l’a appelé à ses côtés en 2007, les problèmes ont commencé. Karim Wade ne connait pas le Pds, ni le Sénégal, ni les sénégalais ».



