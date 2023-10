Souleymane Ndiaye S2D: “ Nous avons collecté en 7 jours plus de 21.000 parrainages citoyens” La moisson a été belle pour la Synergie pour un développement durable (S2D), dont le Secrétaire général Souleymane Ndiaye, a lancé la campagne de collecte de parrainages vendredi dernier. Laquelle a été fructueuse avec plus de 21.000 parrainages collectés en une semaine sur l'ensemble du territoire national.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2023 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué, la S2D exprime une immense fierté et un profond sentiment de gratitude. Après le lancement de la campagne de collecte des parrainages par le Secrétaire général Souleymane Ndiaye le vendredi 06 octobre 2023 à Goudomp, renseigne-t-on, la S2D a réussi à collecter 21.360 parrainages citoyens à travers le territoire national.



Parmi les 21.360 parrainages collectés en une semaine, le département de Goudomp vient en tête avec 6.800 parrainages citoyens, suivi du département de Ziguinchor avec 2.690 et du département de Dakar avec 1.690. En outre, il a été notamment collecté dans les départements de Nioro 1.660, de Sédhiou 1.610, Mbacké 1.150, Fatick 1.080, Kaolack 820, Thiès 610, Goudiry 600, Bignona 540, Koungueul 490, etc. Cette réponse enthousiaste est le reflet de votre confiance en la S2D et en notre candidat Amadou Ba.



La S2D, via son Secrétaire général, Souleymane Ndiaye, tient à exprimer sa profonde gratitude envers tous les Sénégalais qui ont soutenu cette initiative, ainsi que les responsables déployés sur le terrain pour effectuer ce travail hautement patriotique. Cette entité politique exhorte à oeuvrer ensemble pour une victoire éclatante dès le premier tour du candidat Amadou Ba.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook