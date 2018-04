Souleymane Teliko : « Il n’y a aucune raison de désespérer de la justice » L'Union des magistrats du Sénégal (Ums) a tenu, hier, son colloque qui a pour thème: "La traite des personnes et le trafic de migrants". Profitant de l'occasion, le président de l'UMS, Souleymane Teliko a commenté la démission fracassante de son collègue Ibrahima Dème. Pour lui, il n'y a aucune raison de désespérer de la justice et abandonner n'est pas la solution.

Le président de l’Union des magistrats du Senegal (Ums), Souleymane Teliko s’est prononcé, hier, lors du colloque organisé par les juges sur « La traite des personnes et le trafic des migrants ». Il a souligné d’emblée qu’il n’y a pas eu de silence de mort sur la démission de son collègue Hamidou Dème. Selon le magistrat, la démission est un acte individuel et volontaire. » Ibrahima Dème a décidé de quitter la justice et nous, nous avons décidé de rester. Il a considéré qu’il a atteint ses limites tandis que nous, on considère que pour le moment, il y a beaucoup de choses à faire et qui peuvent être faites », indique-t-il.



D’après lui, les magistrats qui sont dans la justice, sont des personnes justes dans leur écrasante majorité. « Ils sont des hommes et des femmes de valeur, qui travaillent chaque jour à faire avancer la cause de la justice », dit-il, tout en estimant qu’il n’y a aucune raison de désespérer de la justice. Car, l’Ums est la première à poser le problème en disant que le système judiciaire sénégalais souffre de l’emprise de l’Exécutif. En tout cas, le jugeTeliko pense « qu’abandonner n’est pas une solution adéquate ».









"L'As"

