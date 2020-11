Soumaré en mode sous-marin: Hadjibou discrètement reçu par Macky Salla au Palais Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé avait récemment annoncé que de grosses pontes de l’opposition allaient bientôt rallier le camp de la majorité présidentielle. Selon le journal les Echos , Hadjibou Soumaré, l’ancien premier ministre de Me Abdoulaye Wade et membre du Front de résistance national, a été reçu dans la plus grande discrétion, par Macky Sall le président de la République.

L’homme ne s’est pas encore officiellement positionné après le remaniement et les ralliements notés, mais rien n’a filtré de cette rencontre.

Cependant cette rencontre discrète semble confirmer tout de même les révélations faites par le maire de Ziguinchor. Car Abdoulaye Baldé avait récemment annoncé que de grosses pontes de l’opposition allaient bientôt rallier le camp de la majorité présidentielle.



« Le président m'a annoncé que d'autres vont rallier pour agrandir cette majorité présidentielle pour que nous puissions avoir notre bloc qui conduira les destinées du Sénégal pour les années à venir », avait-il annoncé.



