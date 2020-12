Soupçon d'escroquerie: Youssou Ndour sonne l'alerte

Le leader du Super Etoile soupçonne une escroquerie ourdie par des malintentionnés pour plumer des candidats à l’émigration. Pour couper court à cela, le bureau de Youssou Ndour a publié un communiqué de presse pour alerter l’opinion publique et particulièrement les candidats à l’émigration sur un faux document sur la toile intitulé «immigration Italie Afrique 2020-2021», indiquant les conditions de voyage et de travail en Italie.



D'après L'As, le staff du patron du Groupe Futurs médias précise que M. Ndour n’a aucun mandat de l’Uemoa à cet effet et que la signature sur le document n’est pas la sienne. D’après la même source, Youssou Ndour n’est mêlé, ni de près ni de loin à cette affaire et confirme que les signatures et les cachets apposés sur ledit document sont tous faux. Aussi, invite-t-il l’opinion publique à ne débourser aucune somme en contrepartie au titre de frais de dossiers et de récupération de formulaires de contrats. La star planétaire invite à la prudence.

