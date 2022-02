Soupçonné d'avoir subtilisé le sac d'un couple de touristes français : Bara Kébé succombe à ses blessures après avoir été lynché par la foule Le pauvre Bara Kébé soupçonné d'avoir subtilisé le sac d'un couple de touristes français, a été poursuivi et rattrapé par une foule en furie à Sibassor. Sérieusement lynché et présenté au Parquet le 9 février dernier, il a été réacheminé à l'hôpital après les formalités de poursuite du Parquet.

Hélas, il a succombé à ses blessures 2 jours après. Une enquête a été ouverte pour coups mortels. Le CB de Gandiaye et ses éléments ont pu identifier 5 jeunes de Sibassor ayant pris part au lynchage inhumain.



Une reconstitution des faits a été même organisée sur les lieux du drame par les Gendarmes, en présence du Procureur de la République de Kaolack.



Finalement, les mis en cause ont été déférés au Parquet de Kaolack ce vendredi, placés sous mandat de dépôt, en attendant leur jugement pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.



