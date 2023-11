Soupçons d'argent sale à Dakar : Le parquet de Szczecin veut interroger Aly Ngouille Ndiaye Le parquet régional de Szczecin, en Pologne, a ouvert une enquête concernant des allégations de pratiques irrégulières liées à un contrat impliquant la société African Investment Group (Afrig) et la société Aves Fze, basée aux Émirats arabes unis. Cette enquête concerne également l'exécution du contrat et soulève des soupçons d'infractions graves, selon les informations de DakarActu.



Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|



L'affaire remonte à 2012, lorsque le groupe Azoty Zaklady Chemicne Police a pris la décision d'investir au Sénégal dans le secteur de l'extraction de phosphates. En juin 2012, la société Dgg Eco, représentée par Andrej Gadzinski, a signé un contrat pour la vente des actions d'Afrig pour un montant de 600 000 euros. Par la suite, en août 2013, le groupe Azoty Zaklady Chemiczne Police a signé un contrat avec Dgg Eco pour l'achat de 550 actions d'Afrig, pour un montant de 28 850 000 zlotys. Cependant, des soupçons de fraude entourent la vente de ces actions, et le parquet de Szczecin estime que la valeur des actifs d'Afrig a été surestimée.



En outre, des contrats de conseil ont été conclus avec des tiers, et des activités frauduleuses ont été menées pour créer un fondement légal permettant de détourner des fonds par l'intermédiaire de Aves Fze, basée aux Émirats arabes unis. L'enquête a révélé que des contrats fictifs ont été utilisés pour blanchir des fonds provenant de détournements.



L'enquête a également identifié des sociétés telles qu'Indigen Investment, immatriculée aux Émirats arabes unis, qui ont été impliquées dans ces opérations financières suspectes.



Dans le cadre de l'enquête, l'ancien président du groupe Azoty Zaklady Chemiczne Police, Krzysztof Jalosinski, a affirmé que le ministre des Mines et de l'Industrie du Sénégal lui avait recommandé Aves Fze et lui avait fourni des informations sur la transaction. Cette déclaration a suscité un intérêt particulier, et le parquet de Szczecin demande l'audition d'Aly Ngouille Ndiaye en tant que témoin.



Le parquet de Szczecin a sollicité l'aide des autorités sénégalaises pour obtenir divers documents et effectuer des perquisitions, notamment au siège d'Enevis Sénégal, Afrig, et d'autres entités impliquées dans l'affaire. Cette enquête internationale vise à faire toute la lumière sur ces allégations d'argent sale à Dakar.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook