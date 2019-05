Soupçons de corruption à la DAF : La Dic démarre les auditions

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a donné des instructions à la Police judiciaire « pour qu’une enquête soit ouverte », afin de tirer au clair les accusations de corruption portées contre des agents de la Direction de l’autonomisation du fichier (DAF).



Selon Libération, la Division des investigations criminelles qui hérite de l’affaire, a ouvert une enquête et démarré les premières auditions. Pour rappel, un Sénégalo-Suisse nommé Aiman Steiner, a déclaré dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, que des agents de la DAF et du ministère de l’Intérieur lui avaient demandé à la somme d’un million pour la confection de deux cartes d’identité nationales, pour lui et sa sœur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos