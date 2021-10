Sous l’emprise de l’alcool: Chinenye Robert Nwankeke lacère sa victime avec un tesson de bouteille Voulant s’opposer à une altercation entre un client et une dame, le sieur Habib Dore a été lacéré

avec un tesson de bouteille. Ce qui lui a occasionné des blessures graves et profondes.

Alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un bar à 4 heures du matin, le sieur Habib Dore a senti un besoin pressant d’aller uriner. A son retour des toilettes, il trouve le nommé Chinenye Robert Nwankeke et une dame en train de se disputer. En intervenant pour suggérer à M. Nwankeke de se calmer, celui-ci s’est acharné sur lui, le bousculant avec violence.



Sa victime à terre, il le lacère avec le tesson de la bouteille qu’il tenait à la main, lui occasionnant de graves et profondes blessures. Le mis en cause, interpellé par les videurs du bar, a été ainsi mis à la disposition de la police, pendant que la victime était évacué à l’hôpital Philipe Maguilène Senghor, mentionne-t-on dans "Le Témoin".



Face aux limiers, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il sert aux enquêteurs, l’excuse de la provocation, soutenant que c’est la victime qui s’est jetée sur lui alors qu’il se disputait avec une dame qui l’avait insulté. S’étant senti vexé, il a alors cassé une bouteille de bière qui était sur la table pour lacérer la victime, mettant son acte sur le compte de son état d’ébriété. Au terme de son audition, il a été arrêté et déféré au parquet.

