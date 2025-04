Sous le leadership de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Cheikh Dibal: le Sénégal domine le climat des affaires dans l'UEMOA

Le Sénégal confirme son dynamisme économique et son attractivité pour les investisseurs. Selon le dernier rapport de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), publié en janvier 2025, le pays se classe en tête du climat des affaires au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), avec un indice de 101,9 en décembre 2024. Ce résultat, fruit de profondes réformes économiques, est l’illustration du travail du Président Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et du Ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba.



Une politique économique audacieuse et efficace



Depuis leur arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et son équipe ont engagé une transformation économique majeure visant à renforcer la compétitivité du Sénégal et à créer un environnement favorable aux investissements. Plusieurs réformes structurantes ont été mises en place :

• Simplification des procédures administratives : La digitalisation des services publics permet désormais aux entreprises d’effectuer leurs démarches plus rapidement et efficacement.

• Modernisation des infrastructures : Le gouvernement a investi massivement dans les routes, les ports et l’énergie pour rendre le pays plus attractif aux yeux des investisseurs.

• Réformes fiscales incitatives : Des mesures ont été prises pour favoriser l’entrepreneuriat et encourager l’implantation d’entreprises internationales.



Ces efforts ont porté leurs fruits, comme en témoignent les chiffres de la CNUCED, qui indiquent que le Sénégal a attiré 2,64 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) en 2023.



Un programme visionnaire : “Sénégal 2050”



Le programme “Sénégal 2050” constitue une feuille de route ambitieuse pour inscrire le pays dans une trajectoire de croissance durable. Ce plan repose sur trois piliers essentiels :

1. L’industrialisation et la transformation locale : Accélérer la production locale pour limiter la dépendance aux importations et créer des emplois.

2. L’inclusion financière et le soutien aux PME : Faciliter l’accès au crédit pour les entrepreneurs et encourager l’économie formelle.

3. Le renforcement de la bonne gouvernance : Mettre en place des mécanismes de transparence et de lutte contre la corruption pour restaurer la confiance des investisseurs.



Une stabilité économique qui inspire confiance



Le Sénégal bénéficie également d’un climat politique et social relativement stable, ce qui constitue un atout majeur pour les affaires. Contrairement à d’autres pays de la région confrontés à des crises sécuritaires et politiques, le pays offre un environnement propice aux investissements à long terme.



Le Sénégal, locomotive économique de l’UEMOA



Avec cette performance, le Sénégal confirme son rôle de moteur économique au sein de l’UEMOA. En comparaison, le Bénin et le Togo, respectivement deuxième et troisième du classement, affichent des scores de 101,4 et 101,2. Cette avance sénégalaise résulte d’une vision claire et de décisions stratégiques bien exécutées.



Un avenir prometteur



Le leadership économique du Sénégal ne cesse de se renforcer. Grâce à la politique volontariste de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Cheikh Diba, le pays attire toujours plus d’investisseurs et s’impose comme un hub économique incontournable en Afrique de l’Ouest. Le cap est mis sur une économie moderne, inclusive et résiliente, présageant d’un avenir prospère pour le Sénégal et ses citoyens.





