Soutenance de thèse: Le Sg de la Chambre de Commerce de Dakar devient Docteur

Malgré toute la dynamique qu’il insuffle à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, le secrétaire général de ladite institution, Mbaye Chimère Ndiaye consacre du temps aux études. Il a réussi à soutenir avec brio, sa thèse de doctorat en Sciences économiques de l’Université Gaston Berger de St-Louis avec la mention Très Honorable. La soutenance s’est déroulée le samedi 15 octobre 2022, à l’Université Gaston Berger. Elle portait sur le thème « Les déterminants de la profitabilité des banques dans l’espace Uemoa ».



A en croire "Le Témoin", les membres du jury ont magnifié, à l’unanimité, l’importance et la pertinence du thème ainsi que la qualité de la présentation orale. Ils ont adressé leurs félicitations à l’impétrant. En tout cas, depuis qu’il a eu la confiance du président de la CCIAD Abdoulaye Sow comme SG de ladite institution, Dr. Mbaye Chimère Ndiaye a réussi à repositionner la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, sur la bonne dynamique. "Le Témoin" adresse ses sincères félicitations au SG, Dr. Mbaye Chimère Ndiaye.