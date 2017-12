Soutien Politique: Le Khalife de Loboudou, 102 ans, parle des qualités de Idrissa Seck et prie pour qu'il devienne Président

Le président de Rewmi reste concentré sur l'objectif qu'il s'est assigné, depuis bientôt deux mois: aller à la rencontre de ses concitoyens, où qu'ils se trouvent au Sénégal. C'est ainsi qu'avant hier, aux environs de 16 heures, en compagnie d'une délégation restreinte, Idrissa Seck s'est rendu auprès du Khalife de Loboudou, cité religieuse nichée dans la Commune de Keur Momar Sarr, selon le journal "Les Echos".



S'expliquant sur l'objet de son déplacement chez le saint-homme, le président du Conseil départemental de Thiès qui a, d'abord, sollicité les prières du Khalife pour le Sénégal, a fait savoir qu'il est venu s'enquérir des conditions de vie des populations. Répondant à l'ancien Premier ministre, le Khalife Cheikh Ahmadou Ndiaye, qui a salué la démarche de son hôte du jour, a indiqué, par la voix de son porte-parole: "il a 102 ans, mais le Khalife connait beaucoup de choses dans ce pays. C'est la première fois qu'il rencontre le Président Idrissa Seck, dit-il, mais de loin, il apprécie sa démarche dans l'arène politique. De plus, ce qui lui plaît en Idrissa, m'a-t-il dit, c'est son franc-parler, sa droiture et ses prises de position qui ne plaisent pas à certains politiciens mus par des intérêts cryptopersonnels".



Se voulant très élogieux à l'endroit du Président de Rewmi, le Khalife de marteler: "tu es dans les cœurs, que le bon Dieu fasse que tu deviennes président de la République du Sénégal. Tu n'es pas n'importe qui et tu as eu à occuper de hautes responsabilités dans le Sénégal".

