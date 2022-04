Soutien à Benno Bokk Yaakaar : Quand Abdoulaye Baldé ravale sa frustration L’Union centriste du Sénégal répond favorablement à l’appel du président Macky Sall et affirme son ancrage dans la majorité présidentielle. Cette décision fait suite à la réunion du comité exécutif national élargi aux responsables nationaux et de la diaspora, ce samedi 16 avril 2022, sous la présidence effective du président du parti, Abdoulaye Baldé. Tribune

Ce dernier entérine ainsi un revirement à 180°, après avoir annoncé son départ de la mouvance présidentielle en octobre dernier, frustré qu’il était de ne pas avoir été investi comme tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar en perspective des élections législatives du 23 janvier 2022.



Parlant de trahison, Baldé avait dit être dans les dispositions de reprendre « liberté de ton et d’action » avant de créer la coalition Ucs Mbolo. « C’est une trahison de Macky Sall. J’ai fait des choix, des sacrifices. Je n’ai pas demandé à être récompensé en quoi ce soit, je m’attendais à une reconnaissance et au respect de la parole donnée. Moi, quand je discute avec une autorité et que nous arrêtons des principes, je fais tout pour les respecter. Je pense que cela n’a pas été le cas, j’assume mes responsabilités et je reprends ma liberté » déclarait Abdoulaye Baldé.



Interpellé sur une possible alliance avec Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor d’alors n’écartait aucune possibilité. « J’ai repris ma liberté de ton, de choix, d’aller et de venir, de choisir avec qui je veux aller. Donc par conséquent, je n’écarte aucune piste, je vais examiner l’ensemble des propositions, je verrai ce qui est bon et ce qui n’est pas bon pour notre région et notre pays ».



Quelques mois plus tard, il adopte une posture autre. Concernant les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022, Baldé et ses camarades centristes s’excentrent vers la majorité présidentielle. Le comité exécutif national invite d’ailleurs les responsables à aller aux contacts des adhérentes et adhérents aux fins de recueillir leurs parrainages pour le compte de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

