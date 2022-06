Soutien à Déthié Fall et Mame Diarra Fam : Une masse de militants devant le Tribunal

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juin 2022 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

Les députés de l’opposition, Mame Diarra Fam et Déthié Fall, arrêtés vendredi dernier, lors de la manifestation interdite, feront face au juge ce lundi. Ces députés sont actuellement au tribunal de Dakar.



Les militants et les sympathisants sont venus pour soutenir leurs leaders. A retenir que les forces de l’ordre ont encerclé le lieu du jugement et les accès sont limités pour les personnes, avec un contrôle strict.



Les députés de l’opposition et membres de la coalition Yewwi Askan Wi, sont poursuivis pour « participation à une marche non autorisée et trouble à l’ordre public ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook