Soutien à Ismaïla Madior Fall pour un poste à l’Ifan: La réplique du Sudes au Saes

A l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), la croisade entre enseignants continue de faire rage. «Dans une missive adressée à nos estimés collègues de l’Ucad, l’équipe dirigeante d’un syndicat, qui, à notre grand regret, s’est positionné comme la cinquième colonne, a tenté de discréditer et de saboter la vive protestation de la section Ucad du Sudes-Esr contre la manœuvre du recteur pour caser un ancien ministre à l’Ifan, en violation du décret 84-1184 du 13 octobre 1984», ont rétorqué, dans une lettre, le Professeur Sylvestre Kouakou et Cie au Syndicat autonome de l’enseignement du supérieur (Saes), relate Bes Bi.



Les enseignants affiliés au Sudes trouvent d’ailleurs que les «propos du porte-parole du recteur sont contradictoires avec ceux de Ismaïla Madior Fall qui, lui-même, reconnaît avoir introduit une demande d’affectation à l’Ifan». Dans cette «lettre aux camarades» intitulée «halte à l’opération sauver les tripatouilleurs de textes à l’Ucad», ces enseignants refusent de «transiger avec le louvoiement et la tortuosité syndicale» du Saes qu’ils ne nomment pas.