Soutien à Lamine Diack : Boubacar Séye, le Président fondateur d'horizon sans frontières, reçoit des insultes et propos racistes Boubacar Séye, le Président fondateur d'horizon sans frontières, à travers une note parvenue leral.net informe avoir reçu des insultes. Cette désolante info fait suite à son article réagissant à la condamnation de Lamine Diack.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020

« Apres la large publication de l'article en soutien à Lamine Diack intitulé :"" l' Africanité encore jugée à Paris , un procès qui met à nu la diplomatique Sénégalaise !!"""



je viens de recevoir à l'instant même sur la page Facebook de Horizon sans frontières les insultes et menaces d' une personne du nom de Bolero de Tavel »



Livrant des détails, ce Bolera lui aurait balancé ces propos « : Site Raciste avec un NAZI NOIR : faut le faire »



« il poursuit en disant : VIVE LA WAFFEN SS Sénégalaise , Dis moi chercheur . as -tu trouvé ta cervelle ? Tu as un égo aussi gros que celui de Mango Mussolini », nous dit Boubacar Séye.



