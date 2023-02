Soutien à l’Ukraine : Le secrétaire général de l’Ocde annonce la mise en place d’un nouveau programme pays

. «Il y a un an aujourd'hui, la Russie a lancé sa guerre d'agression non provoquée, injustifiable et illégale contre l'Ukraine.

Quelques heures après l’invasion, le Conseil de l’Ocde a condamné avec la plus grande fermeté l’agression à grande échelle de

l’Ukraine par la Russie, considérant qu’il s’agissait d’une violation flagrante du droit international et d’une grave menace contre l'ordre international fondé sur des règles et exprimant sa solidarité avec le peuple ukrainien », a déclaré M. Cormann.



Depuis lors, a-t-il dit, s'appuyant sur une collaboration engagée depuis plusieurs décennies, l’Ocde a continué d’élargir, d'approfondir et de renforcer son engagement et sa coopération avec l’Ukraine.

Avec nos membres, note Mathias Cormann, nous avons travaillé à soutenir l'accueil et l’intégration de réfugiés et de personnes déplacées d’Ukraine, et contribué à répondre à leurs besoins en mettant tout particulièrement l'accent sur la continuité de l’éducation et de l’emploi. «Nous avons œuvré aux côtés des donneurs et d'autres partenaires pour assurer la coordination internationale du soutien à l’Ukraine.



Nous avons par ailleurs travaillé en collaboration étroite avec le gouvernement ukrainien pour appuyer son programme visant à rebâtir, reconstruire et réformer le pays », a rappelé le patron de l’Ocde.



Selon lui, l’Ocde a eu le plaisir d’accueillir virtuellement le Président Volodymyr Zelensky, qui est intervenu de Kiev, lors de notre réunion annuelle du Conseil au niveau des Ministres, et de recevoir le Premier Ministre ukrainien Denys Chmyhal lors de la dernière réunion du Conseil de 2022.



Il a rappelé que l’organisation a officiellement reconnu l'Ukraine en tant que membre potentiel, et nous nous sommes engagés à poursuivre un dialogue initial d’adhésion visant à accroître son adhésion aux normes de l'Ocde et sa participation à ses organes.

«Nous avons par ailleurs annoncé, dans un premier temps depuis Paris, la création d'un nouveau Bureau de liaison Ocde Ukraine. Aujourd’hui, j'ai le plaisir d'annoncer son ouverture officielle dans la capitale ukrainienne. Ce bureau de liaison, qui sera opérationnel à compter du 1er mars 2023, sera hébergé dans les locaux de l’Ambassade de la République slovaque en Ukraine, à Kiev.



À pleine capacité, une équipe de quatre agents de l’Ocde sera chargée de coordonner localement la mise en œuvre d'un nouveau

programme-pays Ocde-Ukraine », a annoncé Mathias Cormann. Il a fait savoir que l’Ocde continuera de soutenir les efforts déterminés de l’Ukraine pour planifier et préparer dès aujourd'hui sa reconstruction et son redressement, afin d’aider à reconstruire

sur des bases meilleures et plus fortes, et conformément aux valeurs d’une démocratie libre, ouverte et fondée sur le marché, ainsi

qu’aux normes élevées attendues d'un Membre potentiel de l’Ocde.



Adou Faye



Dans une déclaration, le secrétaire général de l’Ocde, Mathias Cormann réitère son soutien à l’Ukraine.Source : https://www.lejecos.com/Soutien-a-l-Ukraine-Le-sec...