Soutien à la candidature de Macky Sall : Fada va se prononcer le 12 mai

Partira ou ne partira pas ? On le saura le 12 mai prochain. En effet, après l’appel du Président Macky Sall, venu lui présenter ses condoléances suite au décès de sa mère, Modou Diagne lui a dit attendre le temps qu’il consulte son parti, le Ldr/Yessal.



Le journal renseigne que le Comité directeur s’est réuni et a donné mandat au comité d’orientation stratégique très restreint, dirigé par Massamba Thioro Sall, pour se prononcer sur la question. Une rencontre élargie aux responsables fédérations de l’intérieur et de l’extérieur du pays se tient le samedi 12 mai 2018, pour délibérer. Et à cet effet, le Ldr/Yessal a appelé au respect de la discipline quelle que soit la décision prise par le bureau politique, seule instance habilitée en dehors du congrès à l’engager dans ce cas.