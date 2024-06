Soutien au Soudan : Les Émirats arabes Unis allouent 70 % de leur contribution de 100 millions de dollars à l'Onu

Selon un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans une déclaration que ce soutien ira aux principaux partenaires des agences des Nations Unies, y compris le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (Ocha), le Programme alimentaire mondial (Pam), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) et l'Organisation mondiale de la santé (Oms), garantissant une approche globale pour faire face à la crise humanitaire et réduire l'escalade de la famine au Soudan.



L'approche des Émirats Arabes Unis comprend la fourniture de tous types d'assistance, notamment la nourriture et la santé, la protection des femmes et des enfants, ainsi que des moyens de subsistance et des abris d'urgence, confirmant ainsi leur engagement à répondre aux différents aspects de la crise humanitaire au Soudan.



Reem bint Ibrahim Al-Hashemi, ministre d'État aux Affaires de la coopération internationale, a déclaré : « L'assistance des Émirats Arabes Unis au Soudan et aux pays voisins s'inscrit dans le cadre de la volonté continue de nos dirigeants de fournir une aide humanitaire et de secours au peuple soudanais frère, reflétant ainsi l'importance que les Émirats Arabes Unis accordent aux défis humanitaires et leur engagement à tendre la main et à offrir un soutien humanitaire ». Elle a noté qu'une assistance sera fournie à El Fasher et dans d'autres régions du Soudan en coopération avec le Programme alimentaire mondial.



Il a également souligné que, depuis le début de la crise au Soudan, les Émirats Arabes Unis ont mis en place un pont aérien avec le Soudan et le Tchad voisin pour fournir toutes les formes de soutien et d'assistance aux frères soudanais et atténuer les conditions humanitaires au Soudan et dans les pays voisins.



« Dans le cadre de la fourniture de services médicaux aux réfugiés soudanais dans les pays voisins, les Émirats Arabes Unis ont construit deux hôpitaux de campagne à Amdjaras et à Abéché pour soutenir les frères réfugiés soudanais. Leurs services s'étendent à tous les civils, sans distinction de nationalité, d'âge, de sexe ou d'affiliation politique. Depuis son ouverture, l'hôpital d'Amdjaras a traité plus de 29 378 cas. », a-t-il dit.



Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, se dit extrêmement reconnaissants au gouvernement et au peuple des Émirats Arabes Unis pour ce généreux soutien de 70 millions de dollars pour aider le peuple du Soudan à travers les Nations Unies.



Pour sa part, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a remercié les Émirats Arabes Unis pour leur contribution au soutien des efforts humanitaires au Soudan et dans les pays voisins.



Cindy McCain, Directrice exécutive du Pam, a salué toutes les promesses liées à ses opérations alimentaires vitales au Soudan. Grâce à cette contribution, nous serons en mesure d'aider les personnes vulnérables exposées au risque de famine.

