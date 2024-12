Soutien au financement de projets verts et sociaux au Togo : Le Fonds africain de développement accorde une garantie partielle de crédit de 200 millions d’euros

Le gouvernement togolais affectera les fonds à des projets et initiatives éligibles dans des secteurs alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations unies et sur le Cadre de financement durable du pays.



Ces secteurs comprennent : la préservation de la biodiversité terrestre et aquatique, l’adaptation au changement climatique, l’agriculture, la foresterie et la pêche durables, la prévention et le contrôle de la pollution, l’accès à une énergie décarbonée, fiable et abordable, la souveraineté et la sécurité alimentaires, les services éducatifs, le soutien à l’emploi, l’inclusion financière et l’autonomisation économique, la connectivité et l’inclusion numérique ainsi que les filets de sécurité sociale et la réduction de la pauvreté.

« Cette intervention contribuera à l’approfondissement des marchés financiers grâce au tout premier financement durable du Togo, ainsi qu’à l’élargissement et à la diversification de la base d’investisseurs du pays », a déclaré Ahmed Attout, directeur du développement du secteur financier du Groupe de la Banque africaine de développement.



« La garantie partielle de crédit proposée renforcera la préparation du pays à des efforts similaires de levée de fonds avec des niveaux de couverture inférieurs ou à ses propres risques, car les investisseurs internationaux se familiariseront avec le risque de crédit du Togo grâce à la GPC proposée », a-t-il ajouté.



Le projet est également aligné sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025 du Togo, un document stratégique national définissant des objectifs de croissance inclusive et durable, ainsi que sur les priorités du Fonds africain de développement visant le développement d’infrastructures de qualité, durables et résilientes au changement climatique, ainsi que la gouvernance, le renforcement des capacités et la gestion durable de la dette dans les pays bénéficiaires.



« Cette opération permettra de soutenir les efforts déployés par le Togo pour favoriser une croissance forte, équitable et inclusive », a souligné Wilfrid Abiola, chef du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Togo. « Elle s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif du Groupe de la Banque de contribuer à l’accélération de la transformation structurelle et de la diversification de l’économie togolaise afin de créer des emplois décents et à forte valeur ajoutée, et de renforcer la résilience socio-économique pour une croissance durable et inclusive. »

