Soutien au groupe Walfadjiri suite au retrait de sa licence : La CSA dénonce une mesure «disproportionnée et inexplicable»

Les réactions de soutien au Groupe Walfadjri continuent. Après les organisations faitières du secteur des médias, des acteurs politiques, syndicaux et de la société civile, entre autres, expriment leur indignation par rapport à la mesure «extrême» du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, de retirer la licence de diffusion des programmes de la télévision et la radio du groupe de presse de Front de Terre. La Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA) se joint à ces détracteurs de cette décision de l’Etat.



« Le Secrétariat Exécutif Permanent de la CSA a appris avec désolation, la mesure prise par les Autorités de l’Etat de couper le signal, suivie du retrait de la licence du Groupe de Presse Walfadjiri. Cette mesure, du reste, jugée disproportionnée et inexplicable, est de nature à compromettre les emplois de centaines de pères et mères de famille en service dans l’entreprise », déplore le Secrétariat Exécutif Permanent de la CSA, dans un communiqué daté d’hier, mardi 6 février 2024.



Aussi, la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA), « forte de ses principes et convictions à défendre les acquis sociaux et les libertés démocratiques, tient à manifester au Président et à l’ensemble des employés du Groupe Walfadjiri, sa solidarité et son engagement à lutter à leurs côtés, pour la restitution sans délai, de la licence du Groupe, afin de préserver les emplois et le droit à une information plurielle, telle que garantie par la Constitution du Sénégal. A cet effet, la CSA appelle tous les démocrates de ce pays, à la mise sur pied d’un Comité de lutte et de soutien au Groupe Wal Fadjiri, compte tenu de sa dimension et de sa place dans le paysage médiatique sénégalais. Vive la République du Sénégal ! Vive la liberté de la Presse ! », conclut la centrale syndicale dans le document.











Sud Quotidien