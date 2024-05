Soutien au peuple palestinien : La Grande marche de Dakar a mobilisé du monde Une Grande marche pacifique de soutien au peuple palestinien a été organisée aujourd’hui à Dakar par Africaine de Médiation, de gestion et de règlement des conflits en collaboration avec l’Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne et des organisations de la société civile.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2024 à 18:41 | | 0 commentaire(s)|

Vêtus de teeshirts avec des slogans demandant la libération de Gaza, de la Palestine, des centaines de manifestants étaient venus en solidarité à un peuple qui fait face à un conflit qui a fait plus de 35 000 morts et des centaines de milliers de déplacés en situation précaire. Et même aux dernières nouvelles, la Cour Pénale Internationale cible le premier ministre israélien et ses chefs militaires pour crime contre l’humanité :



