Soutien aux initiatives de développement, Promotion de l’auto emploi…: Aissata Aw au cœur du développement du Fouta Dans le domaine holistique du renforcement de la résilience des populations vulnérables, et plus particulièrement, les plus démunies dans le Fouta, Aissata Aw ne cesse de marquer son empreinte. Actrice de développement, Entrepreneur dans l’âme et mécène hors pair, Aissata Aw est en train de réussir son pari , à travers ses divers appuis aux initiatives économiques à la base, visant à impulser une dynamique d’auto émancipation dans cette partie de l’Ile à Morphil.

De la formation des femmes dans la transformation des produits locaux fruits et légumes, des dizaines de jeunes qui ont obtenu leurs permis de conduire, en passant par la micro finance solidaire, financements des Gie des femmes en partenariat avec Pamecas et la construction de salles de classes, la Présidente du Mouvement Fouta en Marche ne cesse d’engager les populations locales sur la voie de l’auto promotion économique et sociale.



Appelée affectueusement ‘Mme Aissata Aw Cissé’ dite Mama Sita, cette native de Dandé Mayo profondément attachée au développement de son terroir, ne cesse de s’évertuer à jeter les bases d’une véritable émergence économique. Ă la faveur de la mise en œuvre deplusieurs micros projets de développement, d’emplois et de revenus, cette femme de Walaldé de consensus et d’une ouverture d’esprit appréciée, mène un combat sans relâche pour appuyer les forces dynamisantes des terroirs villageois. C’est ainsi que nombre de groupements féminins et d’organisations de jeunes, ont pu bénéficier de son appui –accompagnement pour concrétiser des initiatives locales de développement économique et social.



Dans le but de fédérer toutes ces initiatives porteuses de progrès économique et social, et d’œuvrer à l’atteinte d’économie d’échelle, c’est ainsi qu’elle s’attelle à la mise sur pied d’un large cadre de concertation et d’échanges entre les forces vives des terroirs Mouvement Pour le Fouta en Marche, véritable creuset des problématiques de développement de cette contrée du Nord du Sénégal, vit ainsi le jour. Cette dame qui voue un amour sacerdotal à sa communauté et à son terroir, est aujourd’huien train de réussir la prouesse d’inculquer une philosophie du travail à sa communauté.



Mieux, à en croire ses nombreuses militantes et sympathisantes, cette actrice de développement qui combine deux qualités majeures à savoir : la générosité et le sens des affaires, est aussi une fervente adepte du travail, du travail bien fait. Et de rappeler : « qu’elle a toujours cru que le Fouta a tous les atouts pour devenir la Californie du Sénégal .Guidée par son flair et ses convictions, Leader charismatique solidement chevillé aux valeurs culte du travail et du partage, elle a fini de s'imposer comme l’une des actrices majeures de la vie économique et même politique de l’île à morphil et dans le département en particulier.



En témoigne sa forte mobilisation, tenue le Week-end passé à Walaldé. Une rencontre au cours de laquelle, Aissata Aw a tenu à vivement remercier le soutien des populations. En présence d’une forte délégation de responsables du Pastef, cette dernière qui a prié pour la réussite des nouvelles autorités sous l’impulsion du Président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko se dit plus que disposée à davantage servir son terroir pour son développement économique. Abou KANE



