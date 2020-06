Soutien aux travailleurs de la Justice: L’UNSAS les encourage à rester mobilisés

L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) exprime son soutien aux travailleurs de la Justice et les encourage à rester mobilisés jusqu’à la satisfaction totale de leurs demandes. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le syndicat di se réserver le droit de prendre ses responsabilités et de généraliser la lutte si le gouvernement ne met pas en œuvre l’ensemble des accords signés avec le SYTJUST.



Depuis quelques semaines, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) est sur le pied de guerre, pour réclamer -en vain- au Ministre de la Justice, la mise en œuvre du protocole d’accord signé le 17 octobre 2018, la publication au Journal officiel en vue de l'application des décrets n°2018-2259, n°2018-2260, n°2019-2261 et l'organisation des formations au CFJ, pour les reclassements dans les hiérarchies supérieures, en vertu des dispositions transitoires du décret 2019-413 du 30 janvier 2019 et du décret 2019-575 du 05 février 2019.



Les membres du Secrétariat exécutif de l’UNSAS disent être scandalisés par le refus du Ministre de la Justice d’appliquer des accords dont le contenu est déjà formalisé par des décrets dûment signés par le président de la République. Qu’est-ce qui peut expliquer l’indifférence du Ministre de la Justice ? Comment est-il possible qu’un ministre persiste à piétiner des accords engageant la responsabilité du chef de l’Etat ?, se demandent-ils.



L’instabilité sociale et la tension extrêmement vive qui règnent dans le pays et l’exacerbation de la crise liée à la pandémie du coronavirus, ne préoccupent décidément pas le Garde des Sceaux. L’UNSAS exprime son indignation face l’attitude dédaigneuse du Ministre de la Justice, qui oublie que le Sénégal a fini de constitutionnaliser le dialogue social comme moyen privilégié de règlement des conflits sociaux.



Elle interpelle le président de la République sur son devoir de rappeler à l’ordre, un ministre fermé à la concertation et très peu respectueux à l’égard des les partenaires sociaux.

