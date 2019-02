Soutien de Aïssata Tall Sall à Macky Sall: "Osez l’avenir" de France s’en démarque

La décision de Me Aïssata Tall Sall de soutenir la candidature du Président Macky Sall, n’enchante pas ses camarades de la Diaspora, particulièrement ceux de l’Europe, qui se disent «surpris» par ce choix «inopportun, incohérent et impertinent». Plusieurs responsables de "Osez l’Avenir" de France estiment, en outre, que leur présidente ne s’inscrit plus dans leur ligne politique, qui a été celle de défendre les intérêts du Peuple, de combattre l’injustice, la mal gouvernance et l’incurie du régime de Macky Sall.



«Si elle (Aïssata Tall Sall) se sent libre de ses choix politiques, alors elle sera seule à rallier le camp présidentiel. Nous ne pouvons être des moutons de Panurge», confie un membre de "Osez l’Avenir" de France qui a été joint par téléphone. Ils annoncent ainsi un ensemble d’actions pour manifester leur désaccord et leur nette démarcation par rapport à la nouvelle ligne de leur leader. Une conférence de presse est déjà prévue ce samedi à Paris dans ce sens.



En attendant cette rencontre, la même source d’ajouter : «Nous, militants de "Osez l’Avenir" de la France et de l’Europe, réaffirmons notre ancrage dans l’opposition. Et, en toute responsabilité, nous choisirons le candidat qui partage les principes et valeurs qui avaient fondé notre compagnonnage avec Me Aïssata Tall Sall.»



Ces responsables de "Osez l’Avenir" sont presque tous des Socialistes qui ont accompagné l’édile de Podor dans sa fronde contre Ousmane Tanor Dieng et pour une candidature socialiste à la Présidentielle du 24 février.



