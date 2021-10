Soutien de Barthélémy Dias à Dmedia : «On ne peut pas sacrifier tout un groupe de presse, seulement parce qu’on doit liquider un homme politique»

Barthélemy Dias estime que les positions politiques de Bougane Guèye Dany à l’encontre du régime en place, ne doivent pas être un prétexte pour couler son organe de presse.



« Vous me permettrez de faire une motion de soutien au groupe de presse Dmedia. Ce sont des Sénégalais et des Sénégalaises qui y travaillent. Au-delà de la politique qui nous réunit aujourd’hui, je souhaiterais vraiment lancer un appel aux autorités de ce pays. Au-delà de tous les combats politiques qu’on peut mener dans ce pays, pensez à toutes ces Sénégalaises et à tous ces Sénégalais innocents qui n’ont rien à voir avec nos combats. Je pense qu’il y a beaucoup de soc,iétés dans ce pays qui auraient dû être fermées parce qu’elles doivent des dizaines de milliards de francs Cfa à l’État du Sénégal, et le ministre des Finances m’entend. Les dégrèvements fiscaux dans ce pays sont devenus pour certains fonctionnaires, une religion ».



« Monsieur Bougane Guèye Dany est un acteur politique, mais au-delà de sa modeste personne, on ne peut pas sacrifier tout un groupe de presse, seulement parce qu’on doit liquider un homme politique. C’est inadmissible ! S’il y a des impôts qui doivent être payés à l’État du Sénégal, l’État du Sénégal a d’autres moyens de se faire payer que de chercher à humilier tout un groupe de presse, seulement pour atteindre un homme », déclare Barthélémy Dias.













Tribune