Soutien de Ouattara à Macky Sall: Les jeunes du FNR manifestent devant l'Ambassade de la Côte d’Ivoire

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018

C’est àl'issue d’une réunion que les jeunes du Front de résistance nationale ont décidé d’aller se faire entendre devant l’ambassade de Côte d’ivoire à Dakar.



Dénonçant ce qu’ils qualifient « d’ingérence » du président Alassane Ouattara dans les affaires politiques du Sénégal, ces jeunes que nous avons joints, estiment que leur manifestation improvisée n’est que le début.



« Nous allons revenir. Ce qui s’est passé est inadmissible. Si Macky Sall est réélu, ils peuvent venir le féliciter comme ça leur chantent. Mais venir au Sénégal, en pleine période életorale, pour appeler à voter pour un candidat, c’est une insulte que nous n’allons pas laisser passer. Dès demain, nous reviendrons avec plus de monde », menacent-ils.



Le président ivoirien Alassane Ouattara et trois autres chefs d’Etat africains étaient présents le 1er décembre dernier à « Dakar Arèna », pour assister au congrès d’investiture de Macky Sall.













