Soutien financier à la Linguère: Ismaïla Sarr offre 4 millions de FCfa à l'équipe fanion de Saint-Louis

En effet lors de la rencontre de dimanche dernier comptant pour l'avant dernière journée du championnat de ligue 1 professionnelle, l'équipe de la Linguère avait impérativement besoin d'un bon résultat pour assurer son maintien dans l'élite du football sénégalais.



Et pour réussir ce pari, les "Samba Linguère" avait besoin d'un soutien total de son public. Ce qu'a compris l'international Ismaïla Sarr qui, étant encore choisi comme parrain de cette rencontre très décisive, a acheté tous les billets pour permettre aux supporters et inconditionnels de l'équipe à suivre le match gratuitement.



En tout, Ismaïla Sarr, présentement en regroupement avec les lions en vue des deux matchs contre la RDC le 6 et la Mauritanie le 9 juin prochain comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde 2026, a offert 4 millions FCfa à la Linguère. 2 millions pour la billetterie et 2 millions en guise de soutien au club fanion de la région de Saint-Louis



Ce soutien a porté ses fruits, puisse que la Linguère a pris le meilleur sur son homologue de la Sonacos sur le score d'1 but à 0 et a ainsi validé son maintien en ligue 1 professionnelle avant son dernier match qui se jouera à Dakar face au Jaraaf comptant pour la dernière du championnat.



Adama Sall (Saint-Louis)