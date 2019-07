Souty Touré : « Tanor est devenu silencieux après le décès de sa mère »

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019 à 14:38

Ancien ministre de la Décentralisation, Souty Touré a connu le défunt Ousmane Tanor Dieng au collège technique de Saint-Louis, actuel lycée André Peytavin, en 1960, ils avaient 12 ans. Dans un entretien accordé à L’As, l’ami d’Ousmane Tanor Dieng dit comment Tanor est devenu un homme taciturne (silencieux).



« Il n’a pas toujours été taciturne, parce qu’en 1960 ou 1961, Tanor était joyeux. Mais c’est au collège, lorsqu’il a appris le décès de sa mère, qu’il a été dans une immense tristesse qui ne l’a plus quitté. Il a perdu son rayonnement, son sourire. Il est devenu taciturne et réservé. Il avait la joie et la spontanéité de tous les adolescents de son âge. Tanor était le fils du peuple, il avait un attachement pour le peuple des campagnes, les catégories et couches populaires.»



