Souveraineté alimentaire du Sénégal : Macky Sall veut la mobilisation de tous les acteurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 23:09 | | 0 commentaire(s)|

« Le Président de la République a informé le Conseil de la célébration, le 16 octobre 2020, de la journée internationale de l’alimentation sur le thème : « Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble, agir pour l’avenir », rapporte le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

Le texte confie dans la foulée qu’à ce titre, Macky Sall a engagé les ministres concernés à consolider la dynamique de concertations avec l’ensemble des acteurs, en vue de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal, la politique de nutrition, de même que l’ancrage systématique de la doctrine du « Produire et du Consommer local ».



A en croire le document, il a, dans cet élan, exhorté le gouvernement à organiser, pour toutes les filières, une bonne campagne de commercialisation agricole.



Par ailleurs, le communiqué du conseil des ministres indique que le président de la République, revenant sur la transformation de l’économie informelle, afin d’asseoir l’émergence, a signalé au gouvernement, l’urgence de bâtir des stratégies innovantes d’encadrement, de financement et de promotion de l’auto-entreprenariat, l’autonomisation des femmes, afin de préserver durablement les activités économiques et la stabilité sociale globale.

Bassirou MBAYE





Source : Le président Macky Sall a, une fois de plus réitéré l’importance qu’il accorde à la souveraineté alimentaire du Sénégal. En Conseil des ministres de ce mercredi 14 octobre 2020, il a engagé les ministres concernés à consolider la dynamique de concertations avec l’ensemble des acteurs, en vue de renforcer la politique de nutrition, de même que l’ancrage systématique de la doctrine du « Produire et du Consommer local ».Source : https://www.lejecos.com/Souverainete-alimentaire-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos